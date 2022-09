Costacurta: “Milan e Napoli al top, le migliori col City…”

Alessandro Costacurta a Gazzetta dello Sport commenta Milan-Napoli sfida al vertice tra due club che stanno facendo benissimo anche in Champions.

Oggi siamo solo alla 7a giornata: che messaggio può lanciare il match di stasera?

“È la partita che vogliamo vedere tutti, si affrontano le migliori della Serie A, le più coraggiose. Il Napoli è bello e potente: per quanto visto finora, penso sia la più convincente della Champions insieme al City. Il Milan senza Leao di fatto non lo conosciamo più: sarà interessante vedere come Pioli riadatterà i suoi, e che peso potrà avere De Ketelaere lì davanti. Dopo stasera potremo capire se il Milan può rivincere lo scudetto“.

Per adesso il rinforzo che brilla di più è Kvaratskhelia…

“Un ragazzo con grandissime qualità, già decisivo: per essere un ventunenne appena arrivato in Serie A, mi sembra già ben strutturato mentalmente. Sono curioso di vederlo contro Calabria, che ritengo un difensore di livello internazionale: negli uno contro uno Davide è tra i migliori al mondo“.

La partita si deciderà sulle fasce?

“Kvara da una parte e Theo dall’altra sono potenzialmente devastanti. Ma occhio anche a Raspadori e a De Ketelaere: la sua partenza è stata meno esplosiva di quella di Kvaratskhelia, però al Milan ci sono molti esempi di talenti sbocciati nel tempo, da Leao a Tonali, bisogna dargli tempo. De Ketelaere regge la pressione di San Siro, e questo è già un ottimo inizio: chissà che stasera…“.