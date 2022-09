Repubblica: “Cristiano Ronaldo-Napoli tentativo in extremis: nuovi contatti”

CALCIOMERCATO NAPOLI. CRISTIANO RONALDO-NAPOLI. Cristiano Ronaldo al Napoli è una telenovela infinita. Nonostante le smentite di Rai Sport, l’edizione on-line del quotidiano Repubblica tiene aperta la trattativa tra il club azzurro ed il calcio portoghese: “Napoli-Ronaldo, tentativo in extremis per il prestito a sorpresa, nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage di Cristiano Ronaldo. Sarebbe infatti in corso un tentativo in extremis per portare a termine il clamoroso trasferimento in prestito. Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions League. De Laurentiis però pretende che il Manchester United paghi l’80 per cento dello stipendio del portoghese da 23 milioni di euro netti”.

“Il tempo stringe, ultimi colloqui per trovare la (complicata) quadratura. In Spagna sono sicuri dell’assalto finale, a Napoli regna la prudenza”. Così scrive la Repubblica su un affare di cui si parla oramai da diverse settimane. Sembra difficile ma Jorge Mendes ci proverà fino all’ultimo perché vuole regalare al suo assistito, CR7, la possibilità di disputare ancora la Champions League. Il fuoriclasse portoghese non ne vuol sapere di restare al Manchester United, con Ten Hag che lo tiene rifilato in panchina, quindi sta spingendo per il prestito al Napoli, oramai ultima squadra rimasta a dargli questa possibilità, all’interno di una carriera che non ritiene finita.