Cucchi: “Dovevano avvisare il Liverpool della forza del Napoli e non i tifosi inglesi”

Il Napoli vince con il Liverpool 4-1 con la doppietta di Zielinski ed i gol di Anguissa e Simeone, dominio totale degli azzurri. Riccardo Cucchi storica voce della Rai in radio, interviene sulla vicenda che anticipato la partita ovvero la comunicazione del Liverpool di stare attenti a furti, aggressioni e rapine nella città di Napoli. Una comunicazione che ha fatto sorgere sdegno nei tifosi azzurri ed in generale per il popolo napoletano, dato che i tifosi dei Reds erano già in città e non c’era stato nessuno scontro, ma solo accoglienza.

Anche nella serata di Champions League tra Napoli e Liverpool tutto è filato liscio. Alcuni tifosi erano tranquillamente su piazzale Tecchio a bere una birra e fari fotografare con le sciarpe, senza che accadesse, com’è giusto e normale che sia. Sulla vicenda è intervenuto Riccardo Cucchi che ha detto: “Visto cosa è successo al Maradona sarebbe stato meglio allertare i giocatori del Liverpool sulla pericolosità del Napoli anziché i tifosi inglesi“. Un’ottima risposta quella del giornalista che mette in evidenza l’esagerazione da parte del club inglese nell’esasperare un pregiudizio verso la città partenopea. Magari qualche consiglio in più lo si poteva dare agli uomini di Klopp che in campo non hanno mai visto palla.