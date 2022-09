Daily Mail: “Ndombele che fatica in Serie A, un peso per il Napoli”

Tanguy Ndombele non ha cominciato al meglio il campionato in Serie A, il Daily Mail lo definisce un “peso per il Napoli“. Dall’Inghilterra danno ragione ad Antonio Conte che ha scaricato il giocatore francese, in possesso di un grandissimo talento, ma che non ha ancora fatto vedere in maglia azzurra. Spalletti gli ha dato due chance da titolare col Lecce e con lo Spezia ma non ha brillato. “Quando Antonio Conte emette un verdetto è molto raro che commetta un errore. Il tecnico italiano non aveva considerato Tanguy Ndombele un giocatore adatto per il Tottenham e il suo inizio in Serie A a Napoli conferma le sue opinioni sullo scarso stato fisico e mentale del calciatore” scrive il Daily Mail.

Poi aggiunge: “Oggi l’ex nazionale francese è un peso per il centrocampo di Spalletti e – contro lo Spezia – dopo 45 minuti il tecnico toscano ha deciso di sostituirlo con Stanislav Lobotka, restituendo intelligenza tattica e qualità al centrocampo. Per diventare un titolare Ndombele dovrà lavorare sull’aggressività. Non riesce a evitare di prendere cartellini, mentre Eljif Elmas e Lobotka offrono più garanzie tecniche e tattiche. Lobotka, invece, è indispensabile ma non potrà giocare tutte le partite e per questo è assolutamente indispensabile recuperare un giocatore che fino a qualche anno fa sembrava destinato a diventare un top player”.