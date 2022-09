De Giovanni: “100 milioni per Osimhen? Io lo venderei. Al suo posto ecco chi vorrei”

“Ma lo cederesti Victor Osimhen per 100 milioni?“. Questa è la domanda che un po’ tutti i tifosi del Napoli e gli addetti ai lavori si pongono. Da quanto autorevoli firme hanno scritto nei giorni scorsi, forse 100 milioni tondi tondi non basterebbero per prendere l’attaccante nigeriano che, per Aurelio De Laurentiis, ha un valore di 130, 140 milioni di euro. Questa infatti dovrebbe essere la cifra che il massimo dirigente azzurro avrebbe sussurrato a Jorge Mendes, nell’ipotesi di scambio oramai tramontata con Cristiano Ronaldo.

A questa domanda l’illustre scrittore e grande tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni risponde in maniera eloquente: “Possibile offerta da cento milioni di euro per Victor Osimhen? Se arrivasse una offerta del genere dovremmo ringraziare tutti i santi. Si tratta di cifre clamorose. Apprezzo molto il nigeriano, è un grande atleta, un calciatore di cuore, ma non vedo in lui le caratteristiche del fuoriclasse che invece vedo, anche se in embrione, nel georgiano Kvaratskhelia”.