De Giovanni: “Allarme Liverpool su Napoli, che imbecillità. Cori Juve, cosa aspettiamo?”

Maurizio De Giovanni scrittore e tifoso del Napoli è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare anche dei cori discriminatori. Il famoso scrittore di gialli ha fatto riferimento ai cori dei tifosi della Juve durante la gara con il Psg ed ha detto: “In PSG-Juventus ci sono stati cori deprecabili su Donnarumma, il suo essere nato in Campania e tanti attacchi gratuiti a Napoli. I tifosi della Juventus hanno attaccato la curva del PSG, cantando di Parigi che fa schifo come Napoli… Tutto questo non è goliardico, ma altamente diseducativo. Andrebbe sanzionato dalle autorità e da chi governa il calcio italiano. Quando si esportano certi modelli in Europa bisogna intervenire. Anche le istituzioni della Campania, il presidente della Regione, il Sindaco di Napoli e non solo: tutti devono intervenire e far sentire la loro voce. E invece si sente un silenzio assordante. La discriminazione territoriale è un reato e va trattato come tale“.

Mentre sull’avvertimento del Liverpool ai suoi tifosi presenti a Napoli, De Giovanni ha aggiunto: “E’ una dimostrazione di imbecillità. Napoli è tra le città più visitate di Italia e di Europa. Trovo davvero idiota aver fatto un avvertimento del genere, nonché un autogol di grande imbarazzo da parte dell’ufficio stampa del Liverpool. Mi auguro che ci siano o vengano richieste delle scuse ufficiali dal FC Liverpool. Il ritorno di Lavezzi al Napoli? E’ uno di quelli che ha lasciato il segno a Napoli, tra i pochissimi. Ha portato quell’allegria e quel divertimento nell’affrontare il calcio che in questa città mancava. Di lui rivedo alcune cose in Kvaratskhelia, nel suo modo da dribblare come se giocasse a calcio in un cortile. Contro il Liverpool mi aspetto un Napoli sfrontato e senza paura. Queste sono partite che possono davvero aprire un ciclo“.