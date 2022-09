De Giovanni: “Il nuovo Napoli è nettamente più forte di quello che c’era, ammettiamolo”

Maurizio De Giovanni commenta Milan-Napoli ed esalta Spalletti e la società: “Il nuovo Napoli è molto più forte di quello della scorsa stagione“. Lo scrittore napoletano parla alla Domenica Sportiva e prende una posizione forte: “Spalletti sta dimostrando di essere un maestro di calcio, al secondo anno ha costruito la squadra così come lui ha voluto e sta facendo grandi cose. La società ha preso giocatori sconosciuti al pubblico italiano, ma ha dimostrato di avere grande competenza“.

De Giovanni alla Domenica Sportiva va oltre e dice: “Diciamo la verità nessuno pensava che fosse facile rinunciare a giocatori fortissimi come Mertens, Insigne, Opsina, Koulibaly e Fabian Ruiz. Calciatori che costituivano l’ossatura portante della squadra partenopea. Invece è stato costituita una nuova rosa che è più forte di quella che c’era la scorsa stagione, oramai si deve dire “. Su Kvaratskhelia lo scrittore ha detto: “Non voglio scomodare i grandissimi del passato è Kvratskhelia e basta. È un giocatore che col Milan si dice non abbia fatto benissimo, eppur ha guadagnato un rigore, ha causato tre ammonizioni ed ha messo in ambasce una difesa che è fortissima“.