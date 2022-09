De Giovanni: “Minacce di morte dai salernitani. Cori anti Napoli su Spotify? Superato il limite”

“Non viene fatto, nel colpevole silenzio di tutti: compreso il Napoli al quale ho chiesto di fare qualcosa. Ho detto a Cristiano Giuntoli di farsi carico di questa cosa, perché non è possibile essere testimoni di insulti incredibili ed auguri di disgrazie contro la città campana. Nei mesi scorsi, ho deciso di non presentare più il mio libro a Salerno dopo alcuni cori anti-Napoli. Per questo, ho ricevuto minacce di morte da alcuni salernitani. Poco male: per me, è una medaglia difendere Napoli”. Così conclude il suo intervento il romanziere partenopeo Maurizio De Giovanni.