De Laurentiis, crociera finita: oggi vertice di calciomercato con Chiavelli

Aurelio De Laurentiis avrà oggi un vertice di calciomercato con Andrea Chiavelli: Fabian, Ronaldo e Navas gli argomenti. Insomma tre questioni da trattare molto ma molto interessanti. Per quanto riguarda Fabian Ruiz il passaggio al Psg è stato definito, quindi sarà archiviato in breve tempo, dato che oggi sono previste anche le visite mediche del giocatore spagnolo in Francia.

Calciomercato: giorno decisivo per Ronaldo e Navas

Ecco quanto scrive Corriere della Sera sul summit di mercato del Napoli: “Il presidente è reduce da una crociera tra le Eolie, la Calabria, il Cilento e le isole del Golfo. Raggiunte ieri, come tappa finale: oggi sbarcherà a Napoli e andrà in scena un’importante riunione di fine mercato con l’ad Chiavelli, suo compagno di navigazione, e il ds Giuntoli. Sul tavolo, oltre alla questione Ronaldo-Osimhen, anche la doppia operazione con il Psg: Fabian a Parigi e Keylor Navas in azzurro. La cessione di Ruiz, ai margini della rosa dall’inizio della stagione, non è in discussione: restano da limare dettagli e poi raccontarla ufficialmente“.

La prospettiva di vedere Ronaldo e Navas al Napoli sembra essere più che possibile, tanto che si parla di possibile chiusura già oggi. Anche perché il termine del calciomercato è stato fissato per il 1 settembre, quindi non si può tergiversare oltre.