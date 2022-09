De Napoli: “Avremmo vinto lo scudetto anche senza la monetina. Con Maradona sempre al 100%”

L’ex calciatore del Napoli, Nando De Napoli, è un grande doppio ex di Milan-Napoli. Con entrambe le squadre ha vinto due scudetti, con tanti altri trofei messi in bacheca. Nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino “Rambo” torna indietro negli anni in cui giocava al fianco di Diego Armando Maradona: “Gli scudetti non si vincono solo con Maradona, Careca, Alemao? È così, lo spiego ai giovani calciatori. Ognuno deve sapere quello che deve fare in campo. E lo deve fare sempre dando il massimo. Io sapevo che se non mi allenavo tutti i giorni al 100 per cento, non sarei mai potuto essere di aiuto a Maradona, il più grande di tutti, con le mie corse e le mie ricorse. C’ero io a proteggergli le spalle. E con me Fusi, Crippa. E mentalmente ero sempre proiettato a questo”.

“Oggi, invece, pensano che tutto sia semplice: so giocare benino e basta e avanza. Macché. Ci vuole impegno, capire la disciplina, comportarsi bene fuori dal campo”, prosegue Nando De Napoli. Dopo l’esperienza partenopea è passato al Milan, dove ha dovuto spesso rispondere al famoso caso della monetina di Bergamo: “Van Basten certe cose non me le ha mai dette. Ho letto che pensa che commettemmo un furto, che il nostro fu uno scippo. Ma pure a fare i calcoli commettono degli errori: perché anche senza la vittoria a tavolino di Bergamo, noi avremmo chiuso avanti. Mica sono stato io a perdere la testa a Verona mentre noi trionfammo a Bologna? Certe cose si dimenticano troppo in fretta”.