De Rienzo: “Milan-Napoli da scudetto, Spalletti ha in testa due cambi importanti in difesa”

Jolanda De Rienzo commenta la prossima di Serie A tra Milan e Napoli e prevede due importanti cambi in difesa per Spalletti. La sfida si gioca a a Milano domenica e sarà una gara non decisiva, ma sicuramente importante per la lotta per il vertice. In entrambe le formazioni mancheranno protagonisti importanti, da un lato Osimhen, dall’altro Leao. Ma secondo De Rienzo potrebbero arrivare anche altri due cambi in difesa con Ostigard e Juan Jesus.

La giornalista napoletana a Radio Marte su Milan-Napoli dice: “Credo che attualmente l’Inter sia comunque la squadra più forte, ma Milan-Napoli è senza dubbio una sfida da scudetto. I rossoneri lo scorso anno hanno vinto il titolo, anche perché le altre pretendenti hanno avuto dei problemi, lasciando punti per strada. Il Napoli in questa stagione si è rinforzato e Spalleti deve gestire la rosa, ma serve un turnover calcolato e non scellerato come accaduto con il Lecce. Io credo che Spalletti per Milan-Napoli abbia intenzione di fare cambi in difesa mettendo dentro sia Ostigard che Juan Jesus ma togliendo un esterno“. Dunque secondo la giornalista potrebbe uscire uno tra Di Lorenzo e Mario per fare posto ad un centrale che agisce sulla fascia in difesa.