Del Genio boccia Spalletti: “Ci spieghi la soluzione Raspadori”

Paolo Del Genio boccia Luciano Spalletti per la partita Napoli-Lecce. Il giornalista critica il tecnico anche per l’impiego di Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo è partito titolare con Ndombele e Olivera, con Spalletti che ha deciso di passare al 4-2-3-1, tenendo però in panchina Kvaratskhelia. Una mossa che poi è stata corretta ad inizio secondo tempo.

Del Genio su Spalletti a Radio Goal dice: “Il voto che do a Spalletti per la sfida con il Lecce è 4,5. Il voto negativo se lo è meritato da solo, dato che ad inizio secondo tempo ha cambiato la squadra, togliendo Ndombele e Raspadori. Il giocatore ex Sassuolo non riesce ancora a trovare la posizione giusta in campo. Io col Lecce ero convinto di vedere Raspadori esterno a sinistra con Elmas mezz’ala, invece ha giocato da trequartista. Va chiesto a Spalletti come mai dopo quattro giornate si decide di impiegare Raspadori in quel ruolo, mentre un giocatore del calibro di Mertens è stato schierato in quella posizione solo alla 35sima giornata contro l’Empoli“.