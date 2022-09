Deulofeu: “Napoli? confermo la trattativa. Ecco perchè è saltata”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ai microfoni di DAZN conferma la trattativa con il Napoli e rivela un retroscena.

Gerard Deulofeu, è stato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. L’attaccante dell’Udinese, ha confermato la trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis. Deulofeu ai microfoni di DAZN ha rivelato anche un retroscena che ha portato lo stop nella trattativa:

“Sono stato vicino al Napoli, è vero, ma io ho cambiato ruolo negli ultimi due anni: non sono più un esterno come lo ero prima, ora sono una punta o una seconda punta che gioca dentro il campo e dunque queste sono le condizioni che avevo fissato per andare in un’altra squadra”.

Deulofeu sulla trattativa con il Napoli ha poi aggiunto: “Per questo è saltata l’operazione , tuttavia ora sono felice e tranquillo all’Udinese”. Deulofeu durante il calciomercato estivo è stato vicinissimo al Napoli, come riportava anche la stampa nazionale. L’ex Barcellona voleva realizzare il sogno di tornare a giocare la Champions League, poi il club capitanato da De Laurentiis ha preferito puntare su un giocatore più giovane, Giacomo Raspadori. Con Pozzo patron dell’Udinese c’era già l’accordo ma le strade non si sono incontrate.