Di Lorenzo l’agente: “A Napoli a vita, aspettiamo ADL per rinnovare. Sapete cosa ha fatto quando Koulibaly è andato via?”

L’agente di Di Lorenzo Mario Giuffredi annuncia il prossimo rinnovo del capitano del Napoli, che sogna di restare a vita in azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI–DI LORENZO. L’agente di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. Giuffredi apre al rinnovo del terzino, con il club di Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue parole:

Di Lorenzo Napoli: parla l’agente

«Di Lorenzo non ha dubbi: vuole restare qui fino alla fine della carriera, mi ha chiesto di lavorare al rinnovo. Lo hanno cercato in tanti in Europa questa estate e anche big della Champions ma lui non ha neppure voluto sentire le offerte. Appena De Laurentiis vorrà siamo pronti a rinnovare. Non vediamo l’ora».

Per Di Lorenzo una grande emozione questa fascia? «L’ha voluta a tutti i costi, appena ha capito che anche Koulibaly stava per andare via mi ha chiamato e mi ha detto: “Non sai come mi piacerebbe diventare il capitano di questa squadra”.

E io gli ho detto: “Nessuno meglio di te, anche se non sei napoletano, può rappresentare in campo e anche fuori questa squadra, questo club e questa città”. Ed era contentissimo quando anche Spalletti lo ha subito sostenuto in questo desiderio».

E infatti, nelle prime tre gare ha mostrato tutto il suo carattere. «In tanti pensavano che lui essendo taciturno, riservato, sempre attento a dire le parole giuste, non potesse fare il leader, come se per essere ascoltati e rispettati da avversari, arbitri e compagni, bisognasse indossare sempre i panni del gladiatore e di uno showman. A Firenze, quando c’è stata una gara davvero combattuta, piena di scontri e faccia a faccia, ha mostrato il suo volto carismatico. Per me non è mai stata una sorpresa».