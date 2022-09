Di Lorenzo: “Grande vittoria da dedicare ai nostri tifosi. Non ci voleva il pari col Lecce”

Vittoria preziosa per il Napoli allo stadio “Olimpico” di Roma contro la Lazio. Nella partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022-2023, i partenopei mettono fine alla striscia di due pareggi consecutivi, e ritornano a vincere. Di Lorenzo & soci salgono a quota 11 punti in classifica in Serie A ed acciuffano il Milan al primo posto a quota 11 punti, in attesa delle gare di domani di Atalanta e Roma.

Nel post partita il capitano Giovanni Di Lorenzo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Dovevamo rifarci del pareggio in casa con il Lecce. E’ stata una grande vittoria da dedicare ai nostri tifosi che ci seguono sempre numerosi. Siamo contenti, la Lazio è un’ottima squadra. Siamo un gruppo nuovo, dobbiamo conoscerci ancora”.