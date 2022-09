Di Lorenzo: “Napoli, che reazione la Lazio. Kvaratkshelia, ecco cosa penso”

Giovanni Di Lorenzo ha commentato ai microfoni di Sky la sfida Lazio-Napoli terminata 1-2 con gol di Zaccagni, Kim e Kvaratskhelia. Il capitano del Napoli al termine del match ha detto: “Grande vittoria contro una grande squadra, dovevamo rifarci dopo il pareggio con il Lecce. Siamo contenti per i tifosi che ci seguono sempre e ci danno una grande mano. Qual è il vero Napoli? Siamo un gruppo nuovo e dobbiamo conoscerci ancora, abbiamo tutte le qualità per fare bene. Purtroppo il pareggio con il Lecce non ci voleva, oggi però abbiamo dato una grande risposta“.

Sui nuovi arrivati ed in particolare su Kvaratskhelia, quarto gol in campionato, Di Lorenzo ha detto: “Ha grandissimi colpi, ma tutti i nuovi sono degli ottimi calciatori ma ancora di più dei bravissimi ragazzi. La classifica? Non la guardiamo ancora, mancano ancora troppe partite ed un tour de force fino alla pausa“. Il georgiano è stato sicuramente un protagonista della sfida con la Lazio. Oltre al bellissimo gol, Kvaratskhelia ha fatto anche una giocata pazzesca, con la palla che è terminata sul palo. Arriva anche una brutta notizia per il Napoli, però, che dovrà valutare le condizioni di Lozano dopo lo scontro aereo con Marusic.