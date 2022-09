Domenichini: “Vittoria meritata. Anguissa un leader, ecco perché abbiamo inserito Zerbin”

Marco Domenichini vice allenatore del Napoli ha parlato al termine del match Milan-Napoli, partita vinta dagli azzurri per 1-2 con gol di Politano e Simeone.

Spalletti è squalificato e quindi ai microfoni di Dazn ci va Domenichini che ha diretto la partita, mentre Spalletti dava direttive via cellulare dall’altro. “Abbiamo sbagliato i primi venti minuti, ma poi la squadra ha mostrato tanto carattere e voglia di vincere. Raspadori è un giocatore da palleggio, bravo a smistare. Simeone attacca la profondità e va a pressare. Il mister ha puntato su Raspadori all’inizio perché voleva fare più palleggio anche se non ci siamo riusciti. Sono entrambi importanti”.

Il vice allenatore del Napoli ha parlato anche di Zerbin che è stato superato con facilità sul pareggio di Giroud, Domenichini difende il suo giocatore e dice: “Zerbin è un giocatore che ha dimostrato di poter giocare su quella fascia e sa fare molto bene anche la fase difensiva. In quel momento ci serviva uno che coprisse un po’ di più e facesse degli scambi con Di Lorenzo ecco perché è entrato lui, senza nulla togliere ad altri calciatori che avranno la possibilità di giocare nel prossimo futuro. Spalletti? È molto contento per la prestazione, ce l’aveva con un giocatore che non faceva esattamente quello che doveva fare, ma è soddisfatto. I nuovi leader? Siuramente Anguissa che sta dando qualosa in più, ma sono tutti molto concentrati e stanno dando tutti qualcosa di molto importante“.