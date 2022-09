Dramma Insigne: Gazzetta, titolo senza umanità

Gazzetta dello Sport svela il motivo per cui Lorenzo Insigne non si è allenato e non ha giocato con i Toronto nell’ultima settimana. Il titolo di Gazzetta, che non scriveremo e non riporteremo, è veramente senza alcuna umanità e senza alcun rispetto della privacy. Perché conoscere i motivi di un problema familiare non servono a nulla, ancora di più ad una testata che si occupa di sport. Va bene la notizia, ma poi ci sono i limiti ed alcuni sono veramente invalicabili.

Insigne non si è allenato per problemi familiari e questo lo ha comunicato il Toronto, il portiere gli ha dedicato la parta sul rigore e questo è stato sotto gli occhi di tutti. Ma diffondere le motivazioni del problema familiare di Insigne è un’altra cosa. Una questione che appartiene solo ed esclusivamente alla privacy del calciatore e della sua famiglia, un dolore che doveva restare tale, nonostante il giocatore faccia parte di un circolo mediatico e sia esposto ad eventi del genere. Il titolo di Gazzetta, molto simile a quello di Fanpage, sul dramma di Insigne non ci sentiamo di condividerlo minimamente, anche perché in questi giorni in tanti avevano saputo cosa era accaduto, ma nessuno si era azzardato a scriverlo, proprio per rispettare la privacy della famiglia.

Non possiamo fare altro che stringerci intorno ad Insigne ed alla sua famiglia, ribadendo il nostro dissenso per quanto divulgato.