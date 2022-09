ESCLUSIVA – Lucchi: “Il Napoli pronto a competere in grandi palcoscenici. Vi faccio notare una cosa”

L’agente Fifa Marco Lucchi ha parlato del momento del Napoli e delle aspettative future della squadra di Spalletti.

Milan-Napoli sarà il nuovo banco di prova per la squadra di mister Spalletti. La redazione di Napolipiu.com ha contattato l’agente Fifa Marco Lucchi per analizzare il momento del Napoli:

Ti aspettavi che il Napoli iniziasse così la stagione?

“Il Napoli sta vivendo senza dubbio un inizio di stagione assolutamente positivo, dimostrando di essere una grande realtà, non solo italiana, ma europea. L’esaltante vittoria contro ile successivamente l’importante conferma contro il Rangers hanno dimostrato come il Napoli sia pronto a competere in grandi palcoscenici”.

Secondo te qual è il punto di forza degli azzurri?

“Non bisogna dimenticare, che la squadra vanta attualmente uno dei centrocampi più forti in Italia: Lobotka, Anguissa e Zielinski non solo sono giocatori di assoluto valore come singoli, ma sono anche perfettamente complementari tra di loro. Anche l’attacco offre, oltre l’assoluta stella Osimhen, giocatori di talento, comegiovani e funzionali come Simeone e Raspadori”.