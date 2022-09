Alvino: “Esonero Mihajlovic? Il Bologna mi ha sorpreso. Su Napoli-Liverpool…

Carlo Alvino si è poi soffermato anche su Napoli-Liverpool, partita in programma allo stadio Diego Armando Maradona che ribolle di tensione ed entusiasmo per l’importanza di partire bene nell’esordio in Champions League: “Sulla carta il pronostico è chiuso. Le compagini inglesi sono superiori e i Reds sono fortissimi. Eppure si giocherà a Fuorigrotta, i partenopei hanno iniziato bene la stagione, ci sono tante individualità che potrebbero fare la differenza in positivo per i campani. Non vedo l’ora di guardare la partita, sono in ansia, emozionatissimo in vista della gara di stasera”.