Eurorivali: Klopp non fa turnover, pareggio del Liverpool

Il Liverpool di Jurgen Klopp pareggia con l’Everton per 0-0, il tecnico della squadra inglese non fa turnover. Mercoledì il Liverpool giocherà in Champions League col Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, ma in questo avvio di campionato molto difficile il tecnico Klopp non ha voluto lasciare nulla al caso. Dopo la vittoria schiacciante per 9-0 col Bournemouth e quella per 2-1 in casa col Newcastle è arrivato un nuovo stop per il Liverpool questa volta per 0-0.

La squadra di Klopp è apparsa senza grandi idee e troppo spenta per impensierire gli avversari ed alla fine non è riuscita a segnare nemmeno un gol, nonostante abbia sfiorato la rete più volte. Ora Il Liverpool vorrà riscattarsi in Champions League, competizione che vede quasi sempre protagonista la squadra inglese.

Molto probabilmente Klopp non farà turnover nemmeno con il Napoli in Champions League, cercando di cominciare subito bene la stagione europea. Nemmeno con l’Everton c’è stato modo di far rifiatare i big, tanto che sono andati regolarmente in campo Van Dijk e Gomez in difesa, Fabinho a centrocampo, Salah, Nunez e Diaz in attacco. Insomma Klopp ha voluto giocarsela fino in fondo, ma no è riuscito ad andare oltre il pareggio il terzo in Premier League su cinque partite giocate fino ad ora.