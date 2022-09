Fabian Ruiz al PSG: “Orgoglioso di giocare in uno dei migliori club d’Europa”

FABIAN RUIZ-PARIS SAINT GERMAIN. Fabian Ruiz ha espresso le prime parole da calciatore del Paris Saint Germain. In conferenza stampa di presentazione, l’ex calciatore del Napoli esprime la sua felicità per il suo trasferimento: “Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È un piacere per me iniziare questa nuova fase della mia carriera in questo Paese. E sono orgoglioso di arrivare in uno dei migliori club d’Europa con i migliori giocatori del mondo. È una sfida davvero emozionante. Entrare in un grande club è sempre una grande sfida, perché ci costringe a dare il meglio di noi stessi”.

“Avrò i migliori giocatori al mio fianco e questo club incredibile per evolversi, quindi dovrò mostrare il mio miglior livello ogni giorno per essere all’altezza dei loro colori. Sai, poter condividere uno spogliatoio con i migliori giocatori del mondo è motivo di orgoglio. Non vedo l’ora di indossare questa maglia. Voglio solo iniziare ora! Sono molto impaziente. Fin dall’inizio delle trattative, mi sono immaginato di poter giocare la mia prima partita al Parc des Princes. Ho avuto la fortuna di poter giocare lì un anno fa (con il Napoli, ndr), ma ora voglio giocarci con la maglia parigina”, ha concluso Fabian Ruiz.