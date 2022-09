Falcao: “Mancini atteggiamento fastidioso: convoca Zerbin e non Zaniolo”

Giuseppe Falcao commentatore radiofonico e figlio di Paulo Roberto commenta le convocazioni di Roberto Mancini per l’Italia. Sulla sua pagina Facebook, Falcao scrive: “Gnonto, Cancellieri, Zerbin del Napoli convocati. Zaniolo no. Naturalmente meglio così, si riposa, si rimette in condizione, ma questo atteggiamento del CT Mancini con Nicolò è davvero fastidioso“.

Poi aggiunge: “Partendo da alcune dichiarazioni sempre poco carine mei confronti del ragazzo – spiega – fino ad arrivare a quest’estate quando ha velatamente consigliato a Nicolò di cambiare aria. È giovane, ma è meglio che si sbrighi perché il tempo corre. Capisco abbia perso tempo per gli infortuni, però passano anche gli anni”. Falcao conclude con una allusione e provocazione: “Se avesse cambiato maglia e messo una strisce oggi sarebbe stato un intoccabile della Nazionale di Mancini“.