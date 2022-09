Fedele: “Guardate bene le statistiche, Napoli più indietro di un anno. Non mi esalto”

Enrico Fedele ex dirigente e opinionista parla del Napoli, lo fa ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Show. Fedele su Milan-Napoli dice: “Sinceramente io non vedo un Napoli migliore della scorsa stagione. A guardare bene la squadra di Spalletti vinse tutte le gare nelle prime otto giornate, mentre ora ha già collezionato due pareggi ed ha anche rischiato di pareggiarne una terza. Credo che sia inutile esaltarci, anche perché le squadre di Spalletti hanno sempre inizi travolgenti, siamo arrivati al punto di dover restare saldamente con i piedi per terra. Questa è una Serie A particolare, in cui ci sono cinque o sei squadre che fanno un tipo di campionato, mentre la Juventus ne fa un altro“.

Fedele poi prosegue bocciando Kvaratskhelia per la prestazione offerta in Champions League contro i Rangers: “Ha giocato da 4 in pagella nell’ultima partita ed ha fatto benissimo Spalletti a bacchettare il georgiano. Il suo talento è indiscusso, però deve capire che deve giocare con i compagni e non da solo. Spesso un assist è preferibile ad un tiro in più. Come si suol dire, mazze e panelle fanno i figli belli. Io non lo toglierei mai, ma deve capire certe cose per rendere al meglio“.