Fedele: “Spalletti, lo esonererei subito”

Enrico Fedele contro Luciano Spalletti, l’ex agente parla dell’allenatore del Napoli, lo fa ai microfoni di Radio Marte. Il dirigente prende una posizione netta contro il tecnico del Napoli: “Si parla del rinnovo di Spalletti, io non lo farei, anzi lo esonererei subito. Sicuramente è un buon tecnico, non gli manca di certo la qualità ma non si deve mai permettere di offendere la proprietà sulla questione dei cambi” il riferimento è alle parole di Spalletti sulle rivoluzione operata dalla società.

Poi Fedele a Radio Marte aggiunge: “Il presidente è il padrone dell’azienda ed ha tuto il diritto di chiedere. Un allenatore deve dare le delucidazioni del caso, lui in quanto capo del personale deve dare conto al presidente. Questa è una questione di principio, perché la mia visione del calcio è fatta di passione e rispetto. Quando gli hanno chiesto del turnover, ha risposto che tutti cascano nel giochino dei cambi, compreso il presidente. Questo non avrebbe dovuto fare. La società deve essere rispettata sempre“.