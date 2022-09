Ferrara su Auriemma e Spalletti: “È stato commesso un errore, devo dirlo”

Il giornalista Liberato Ferrara ritorna sul diverbio avuto tra Luciano Spalletti e Raffaele Auriemma in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli ha voluto sottolinea che non c’è mai stato nessuno scontro tra lui e la squadra. Un confronto verbale quello tra Auriemma e Spalletti anche molto duro, che ha portato a diverse reazioni. In poco tempo, infatti, sul web è stato pubblicato l’audio citato d Spalletti in cui il giornalista parla del Napoli e di un presunto scontro interno tra molti calciatori azzurri ed il tecnico partenopeo.

Sullo scontro Spalletti-Auriemma è intervenuto anche il giornalista Liberato Ferrara che ha detto: “So di dire una cosa impopolare, ma non me ne frega: Spalletti ha sbagliato con Auriemma. Esattamente come sbagliò a Firenze a reagire col tifoso. Un allenatore di serie A non può agire in quel modo, deve controllarsi. Non significa nulla che avesse ragione“. Dunque secondo Ferrara il tecnico doveva evitare di dire pubblicamente quelle cose, davanti a tutti gli altri giornalisti, ma anche davanti a telecamere e taccuini. L’idea è che l’allenatore si sarebbe dovuto fermare e magare ragionare un po’ di più sulle cose da dire, intervenendo magari in una sede privata per chiarire la questione con il giornalista napoletano.