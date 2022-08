Fiorentina, Italiano: “Napoli big in Italia. Kvara qualità da campione, avremo due assenti”

FIORENTINA-NAPOLI. Conferenza stampa pre-partita peer Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita in programma al Franchi contro il Napoli di Luciano Spalletti. L’allenatore di Karlsruhe debutta parlando della qualificazione in Conference League: “Siamo molto felici per quello che siamo riusciti ad ottenere. Era una missione che volevamo ed è compiuta: siamo orgogliosi di aver concluso ciò che avevamo iniziato la scorsa stagione. Abbiamo sprecato tantissime energie perché tutto ciò che abbiamo fatto finora era in funzione di questo obiettivo. Non sarà semplice contro il Napoli perché gli azzurri sono tra le squadre più forti”

Il suo pensiero sul Napoli: “Da anni è una big in Italia, lo sta confermando e lo confermerà anche quest’anno perché sono tutti grandi calciatori. Sarà una partita complicata che necessita di spirito battagliero. Cercheremo di essere il più attenti possibile, sarà un match molto complicato, ma noi faremo il massimo”. Su Kvaratskhelia: “Ha qualità da campione: fa goal di testa, di destro e di sinistro. Gran bel giocatore, complimenti al Napoli perché mette in mostra un pezzo di grande valore. Lui, Osimhen, Lozano, Zielinski, Anguissa sono forti, ma anche tutti gli altri”. Sulla Fiorentina: “Il dispendio di energie fisiche è qualcosa a cui dobbiamo fare abitudine. Arrivare alle quattro del mattino il venerdì per giocare la domenica, se non hai una squadra con qualità e tante scelte diventa molto complicato. Inoltre non avremo Gonzalez e Duncan domani. C’è ancora qualche acciaccato. Dovremo essere tutti sempre attenti e concentrati”.