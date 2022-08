Fiorentina-Napoli 0-0: Italiano blocca Spalletti e frena la corsa dei partenopei

Finisce 0-0 la sfida tra la Fiorentina e il Napoli: nel primo tempo annullato un goal a Osimhen, al Franchi vince lo spettacolo.

Italiano imbriglia Spalletti e accende una Serie A sin da questo avvio bellissima per spettacolo e sfide: tutto con il concetto di “equilibrio” anteposto a ogni sfida.

Gli azzurri, che con questo pareggio raggiungono Milan, Atalanta, Lazio, Roma e Torino in vetta alla classifica. Risultato complessivamente giusto, perché entrambe le squadre hanno le possibilità di far male, pur senza sfruttarle.

Più pericoloso il Napoli, che si vede annullare per fuorigioco il possibile vantaggio di Osimhen, maledice un clamoroso errore sotto porta di Lozano e pure un riflesso da campione di Gollini su Raspadori. Ma anche i viola hanno le loro belle palle gol, in particolare con Barak, a tanto così dall’1-0 nel secondo tempo.

La Fiorentina si porta così a casa il terzo risultato senza reti di fila, dopo quelli di Empoli e di Enschede in Conference League. Il Napoli, invece, manca l’accesso alla prima posizione solitaria.

FIORENTINA-NAPOLI 0-0

Napoli che prova sin da subito a occupare gli spazi, pressando alto la Fiorentina: Kvaratskhelia, però, non è efficace nelle prime due giornate, limitato da un magistrale Dodo. La formazione di Italiano gioca di rimessa: brivido per gli spettatori del Franchi alla fine del primo tempo, quando Osimhen insacca, ma da posizione di fuorigioco. Dopo un check al VAR Marinelli annulla la rete.

La ripresa si apre con la migliore occasione del match, in favore del Napoli: cross di Kvaratskhelia sul secondo palo per il colpo di testa ravvicinato di Lozano che, però, manda clamorosamente a lato. Fiorentina vicina al vantaggio al 63′ con il mancino tagliato di Barak, terminato fuori di pochissimo. Raspadori prova ad accenderla nel finale, ma Gollini si supera: finisce 0-0 al Franchi, tra gli applausi e le strette di mano. Pochi giorni e si torna subito in campo: il bello di questa Serie A.

FIORENTINA-NAPOLI, IL TABELLINO E LE PAGELLE

FIORENTINA-NAPOLI 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Gollini 6.5; Dodo 7, Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6.5 (69′ Igor 6), Biraghi 6 (80′ Terzic sv); Barak 6.5, Amrabat 6.5, Bonaventura 6 (69′ Maleh 6); Ikoné 5.5 (59′ Kouame 6.5), Jovic 5.5, Sottil 6 (80′ Saponara sv).

NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Kim 6.5, Mario Rui 6; Anguissa 6.5, Lobotka 6 (78′ Ndombele 6), Zielinski 6 (61′ Raspadori 6.5); Lozano 5.5 (71′ Politano 6), Osimhen 5.5 (78′ Simeone sv), Kvaratskhelia 5 (61′ Elmas 6).

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Anguissa (N), Spalletti (N), Martinez Quarta (F), Jovic (F), Raspadori (N), Ndombele (N)

Espulsi: –