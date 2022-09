Fiorentina-Napoli, Commisso: “Spalletti ha sbagliato, ha fatto una cosa inacettabile”

Rocco Commisso torna sui fatti di Fiorentina-Napoli e punta il dito su Luciano Spalletti, reo di aver provocato i tifosi viola.

Il patron della Fiorentina, torna su quanto accadde al Franchi i occasione della sfida contro il Napoli. Luciano Spalletti fu quasi schiaffeggiato da un tifoso e dagli spalti volarono offese di ogni tipo verso i napoletani e la città di Napoli.

Il patron viola invece di prendere le distanze da certe bestie che affollano gli stadi italiani, clamorosamente punta il dito contro l’allenatore del Napoli:

COMMISSO CONTRO SPALLETTI

“Su Napoli io avrò sempre belle parole, non ho alcun motivo per parlarne male, anzi. Io però devo anche chiedere il rispetto dei miei tifosi, perché quello che ha fatto l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti non è accettabile.

È andato incontro alla persona. Ai miei tifosi dico che ogni volta che succedono certe cose ci sono multe da pagare, stavolta 15mila euro.

Quindi facciamo i bravi… I fiorentini non meritano di essere definiti razzisti, e nemmeno i nostri tifosi”. Queste le sconcertenti parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso.

IL PATRON DELLA FIORENTINA CAMBIA REGISTRO?

Le parole di Commisso stonano con quanto affermato ad ottobre scorso. Il presidente di porigine calabrese fu chiaro con i suoi: “Non voglio cori contro il sud”:

“Non voglio i cori contro i meridionali ne quelli razzisti, come accaduto a Bergamo al viola Vlahovic apostrofato più volte di ‘zingaro. Chiedo ai fiorentini di tifare per la propria squadra, senza perdersi in cori razzisti o di discriminazione territoriale”.