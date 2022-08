Fiorentina-Napoli: le formazioni ufficiali. Spalletti a caccia della terza vittoria consecutiva

Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali di Spalletti e Italiano. Ecco come vedere la partita in tv e in streaming

Fiorentina e Napoli saranno le protagoniste di uno dei big match della terza giornata della Serie A 2022/2023. Ad affrontarsi saranno infatti due squadre che nutrono ambizioni importanti e che puntano a mettere in cascina quei punti che consentano loro di consolidarsi nelle zone alte di classifica.

Per il Napoli gli incroci con la Fiorentina non sono mai una passeggiata e l’ultimo di aprile è costato addirittura uno scudetto. Il presente racconta però una squadra di Spalletti più brillante e rigenerata che al Franchi va a caccia della terza vittoria consecutiva in questo avvio di campionato, magari con un altro bottino ricco di gol come capitato contro Verona e Monza.

La Viola, dal canto suo, ha fatto il pieno di entusiasmo dopo aver eliminato il Twente e aver centrato il passaggio ai gironi di Conference League e potrebbe già sfoggiare il nuovo acquisto Barak.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Fiorentina-Napoli a Dario Mastroianni. Al suo fianco ci sarà Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

FIORENTINA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Fiorentina-Napoli sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Inizio del pre-partita 30’ prima del calcio d’inizio, mentre al termine della gara saranno disponibili on demand sia gli highlights del match che l’intero evento.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikone, Jovic, Sottil. All.: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Arbitro: Marinelli

Guardalinee: Colarossi e Mastrodonato

Quarto uomo: Colombo

Var: Banti

Avar: Lo Cicero