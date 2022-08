Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni, un ballottaggio per Spalletti

Fiorentina-Napoli le probabili formazioni dello stadio Artemio Franchi che si gioca alle 20.45. La squadra di Spalletti è a punteggio pieno dopo due giornate e può sfruttare la sconfitta dell’Inter ed il pareggio tra Roma e Juventus per cominciare a creare un primo distacco con le avversarie della zona Champions League, tenendo il passo del Milan che ha vinto a Bologna.

Italiano e Spalletti: i dubbi di formazione di Fiorentina-Napoli

Secondo Gazzetta dello Sport i principali dubbi li ha soprattutto Vincenzo Italiano. Tra i pali si giocano un posto Gollini e Terracciano, con quest’ultimo favorito. Dodò in ballottaggio con Venuti per giocare sulla destra. Mentre a centrocampo il nuovo arrivato Barak sfida Maleh per un posto da titolare. Per Spalletti vengono indicati molti meno dubbi. L’allenatore non ha esigenza di lanciare dal primo minuto i nuovi arrivati, anche se c’è tanta curiosità di vedere soprattutto Ndombele e Raspadori. Secondo Gazzetta l’unico ballottaggio del Napoli che sfida la Fiorentina è Politano che insidia Lozano, anche se il messicano parte in vantaggio. Molto probabilmente i nuovi giocatori potranno entrare nella ripresa, anche perché, nonostante siamo ad inizio campionato, bisogna cominciare a considerare che si gioca anche giovedì. Con le cinque sostituzioni, inoltre il Napoli può rivoluzionare la sua rosa.