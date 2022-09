Forgione: “L’Italia del volley vince il Mondiale. Ma la storia la fa Marcenaro in Juve-Salernitana”

Angelo Forgione commenta una giornata di sport importante per l’Italia. La formazione di De Giorgi vince il Mondiale nel volley dopo 24 anni battendo la Polonia in casa. Mentre l’Italia di Pozzecco riesce a superare la Serbia di Nikola Jokic. Ma la giornata di sport è stata anche condita da veleni e polemiche, per un gol annullato alla Juve per fuorigioco di Bonucci.

“L’Italvolley vince i Mondiali. L’Italbasket piega la Serbia agli Europei. Ma la storia la scrive Marcenaro annullato a Torino un valido gol della vittoria alla Juventus dopo aver espulso Milik per esultanza, Cuadrado per Rissa e Allegri per proteste” questo è quanto scritto da Angelo Forgione, scrittore napoletano sui social.