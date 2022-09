Gazzetta – Cori razzisti ad Anguissa e Osimhen, discriminazione contro Napoli

I tifosi della Lazio hanno intonato ululati razzisti contro Osimhen e Anguissa e anche cori discriminatori contro Napoli. A riportarlo è Gazzetta dello Sport. Anche i tifosi della Lazio non si fanno mancare nulla e si iscrivono al club degli insulti razziali e discriminatori come accaduto già a Verona in questo inizio di stagione, ma come hanno fatto anche i tifosi della Roma mentre giocavano con la Salernitana.

Lazio-Napoli: cori razzisti e discriminazione territoriale

“Applausi comunque per tutti perché si è vista una partita giocata a grande ritmo e senza esclusioni di colpi o eccessi di tatticismo. Su questa strada il calcio italiano deve ritrovare credibilità internazionale, magari punendo anche gli autori di buu razzisti – per Osimhen e Anguissa – e cori discriminatori contro i napoletani” scrive Gazzetta dello Sport. Purtroppo gli episodi del genere se ne vedono e sentono ancora troppi in giro per l’Italia. Il razzismo è una piaga ancora troppo diffusa, non solo sui campi da calcio. Mentre la discriminazione territoriale contro Napoli ed i napoletani è una costante in quasi tutti gli stadi italiani. Un odio profondo che non trova un argine e anzi continua a crescere sempre di più, con una federazione che non riesce in alcun modo a trovare una soluzione al problema,.