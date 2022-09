Gazzetta – Kvaratskhelia che show, la classe dal profondo Est

Kvicha Kvaratskhelia torna in copertina in Lazio-Napoli le sue giocate ed il suo gol vengono esaltati da Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo scrive: “Quattro gol e un assist in cinque partite, sempre decisivo quando inquadra la porta. All’Olimpico è stato il primo a rialzare la testa nelle difficoltà e questo è segno anche di grande personalità. E parliamo di un 2001 arrivato dal profondo Est senza paura e con tanta classe”.

La magia di Kvaratskhelia con veronica e palo, dà il senso dell’immensa qualità che ha il giocatore. Spalletti al termine di Lazio-Napoli, ha fatto capire ancora una volta che il georgiano può fare molto di più di quanto sta facendo vedere. È un giocatore dalla personalità introversa, ha bisogno di ambientarsi e di crescere, di capire la nuova dimensione, a quel punto si assisterà ad un’altra evoluzione del giocatore. I tifosi del Napoli sognano ad occhi aperti con Kvaratskhelia che oramai è il punto di riferimento per il tecnico e per i supporters azzurri.

Difficile fare a meno di lui, anche se Spalletti gli ha dato una ventina di minuti di riposo con la Lazio, anche perché mercoledì si gioca Napoli-Liverpool e Kvaratkshelia ha già prenotato un posto da titolare.