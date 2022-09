Gazzetta – Meret cambia il rinnovo: la nuova idea del Napoli

Il Napoli punta al rinnovo di Alex Meret ma cambiano le modalità rispetto al passato. Secondo Gazzetta dello Sport la dirigenza azzurra sta pensando di rimodulare l’accordo con il portiere ex Spal che ha il contratto in scadenza nel 2023. Fino ad ora Meret ha vissuto un’estate travagliata al centro di mille voci di mercato, con la concreta possibilità di andare allo Spezia, che non è diventata realtà solo perché il Napoli non ha avuto la possibilità di prendere uno tra Navas e Kepa.

Rinnovo Meret: due anni di contratto

Ora la situazione è cambiata, inevitabilmente è Meret il portiere titolare del Napoli. Spalletti ne ha parlato anche dopo Lazio-Napoli, ha difeso il suo giocatore pubblicamente ed ha fatto bene. Il portiere sta rispondendo anche con delle buone prestazioni in campo e gli va lasciato tempo per crescere anche di personalità, come ha detto lo stesso Spalletti. Intanto il Napoli pensa ancora al rinnovo di Meret ma con modalità diverse rispetto al recente passato. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Salire sul nuovo K2 dopo aver salutato il vecchio significa avere in tasca un bonus da 10 milioni, la differenza tra quanto incassato e quanto speso. Potrebbe essere il tesoretto di gennaio, quando ci sarà poco da riparare considerata la buonissima semina estiva. Ma quel bonus potrebbe essere in parte utilizzato per prolungare il contratto in scadenza di Meret, non per altre tre o quattro stagioni, al massimo per due“.

Sono considerazioni che il club di Aurelio De Laurentiis continuerà a fare valutando il giocatore anche durante questo campionato. Napoli-Liverpool sarà già una tappa fondamentale per Meret e per la nuova squadra azzurra, che deve crescere di esperienza e di mentalità, oltre che a livello di tattica sul terreno di gioco. In questo frangente i dirigenti azzurri faranno le loro valutazioni.