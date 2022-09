Gazzetta – Napoli la ricetta per battere i Rangers, Kvara asso nella manica

Rangers-Napoli è la sfida di Champions League della seconda giornata del Girone A, gli azzurri vogliono i tre punti. Luciano Spalletti ha fatto capire che giocherà Simeone e non Raspadori del primo minuto, ma ci sono altre chiavi tattiche per battere i Rangers, che giocano in casa e senza alcun disturbo da parte dei tifosi ospiti a cui è stata vietata la trasferta.

Rangers-Napoli: chiave tattica

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Il Napoli è tecnicamente superiore ai Rangers, ha un centrocampo solido e in avanti può sfruttare l’incontenibile esuberanza, tecnica e atletica, di Khvicha Kvaratskhelia, la sorpresa di questo inizio stagione, alla ricerca della prima rete europea con gli azzurri, dopo le quattro messe a segno in campionato. I Rangers di Gio Van Bronckhorst sono stati la rivelazione della scorsa annata europea, arrivando fino alla finale di Europa League persa soltanto ai rigori contro l’Eintracht Francoforte. Adesso però hanno subito due 4-0 consecutivi e pesanti, nel derby con il Celtic e nella prima partita di Champions League in casa dell’Ajax. L’attaccante Ryan Kent, arrivato nel 2019 proprio dal Liverpool per 7,5 milioni di euro, va tenuto d’occhio. Salta l’uomo e ha già segnato tre gol in campionato“.