Gazzetta – Napoli, tu si’ na cosa grande

Il Napoli vince e surclassa il Liverpool, Gazzetta dello Sport esalta la prestazione degli uomini di Luciano Spalletti. La prima pagina è dedicata al Napoli, un cambio epocale per Gazzetta che si inventa addirittura una sorta di doppia prima pagina, a livello grafico, per inserire al meglio anche la sconfitta dell’Inter con il Bayern Monaco. Ma l’impresa degli azzurri è stata veramente clamorosa e quindi non si poteva evitare di inserirla come apertura del quotidiano.

Napoli-Liverpool: il commento di Gazzetta

Gli azzurri di Spalletti vincono e dominano, perché sarebbe riduttivo dire che il Napoli ha solo vinto. Il Liverpool fa poco o nulla ed il gol di Luis Diaz arriva per un errore dei partenopei. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Napoli, tu si ‘na cosa grande. ‘Na cosa da Champions. La grande occasione non era un’utopia e Spalletti lo sapeva. Ma serviva la partita perfetta e così è stato. L’Europa è stregata, il Liverpool schiantato. Zielinski, Anguissa e Lobotka non hanno mai giocato così. A Kvara il contratto andrebbe allungato subito. Quattro gol, ma potevano essere cinque, addirittura sei. Anche un rigore sbagliato da Osimhen sull’1-0, ma il Napoli neanche se ne accorge e riparte come prima, più di prima. Altro che Psg. I francesi si guardano allo specchio, rischiano di farsi riprendere dalla Juve. Il Napoli invece entra deciso a distruggere subito i Reds e lo fa, affondando il coltello in tutti i loro difetti. Partita fantastica: studiata alla perfezione da Spalletti ed eseguita da una squadra che s’è mossa in sincronia totale, veloce, intelligente, furba, fisica.Il Liverpool finalista appena tre mesi fa non può essere questo. Oggi è piccolo, sì, ma il Napoli l’ha annichilito“.