Gazzetta – Navas al Napoli non è finita, il Napoli ha un tesoretto

Keylor Navas è stato uno dei grandi obiettivi del Napoli del calciomercato estivo, ma secondo Gazzetta l’affare si può fare a gennaio. Mentre si parla di rinnovo di Alex Meret, con nuove modalità e durata del contratto, non sfuma il sogno di ingaggiare Navas sfuggito per circa 500 mila euro. Il portiere è rimasto al Psg per fare il secondo a Donnarumma, un ruolo che non gradisce molto. Napoli sarebbe stata la destinazione perfetta per il giocatore, ma nonostante i tentativi non c’è stata la possibilità di chiudere il contratto.

Navas al Napoli: a gennaio si può fare

Gazzetta dello Sport non esclude un nuovo tentativo da parte della società partenopea. Ecco quanto scrive il quotidiano su Navas al Napoli a gennaio: “Ma salire sul nuovo K2 dopo aver salutato il vecchio significa avere in tasca un bonus da 10 milioni, la differenza tra quanto incassato e quanto speso. Potrebbe essere il tesoretto di gennaio, quando ci sarà poco da riparare considerata la buonissima semina estiva. Il tesoretto magari servirà a gennaio per andare a prendere Navas dopo le perplessità del Psg che ha preferito non privarsene nei giorni scorsi e sarà costretto a

pagare un ingaggio superiore ai 35 milioni lordi fino al 30 giugno 2024“.