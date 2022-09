Gazzetta -Probabili formazioni Milan-Napoli: ballottaggi Lozano-Politano e Raspadori-Simeone

Le probabili formazioni di Milan-Napoli: Spalletti col dubbio Lozano-Politano e Raspadori-Simeone, Pioli deve sostituire Leao. Spalletti squalificato dovrà guardare la partita dalla tribuna, ma prima dovrà risolvere un paio di dubbi di formazione, perché senza Osimhen bisogna scegliere l’attaccante che lo sostituisce. Nel Milan l’unico dubbio è sostituto di Leao che è squalificato e non giocherà la sfida con gli azzurri al San Siro.

Milan-Napoli: le scelte di Pioli e Spalletti

Spalletti non si scosta dal 4-3-3 ed è pronto a puntare sui giocatori che gli hanno dato maggiori garanzie fino a questo momento. Meret in porta, ma Gazzetta prevede un cambio in difesa con Olivera al posto di Mario Rui che ha giocato in Champions con i Rangers. Il resto della difesa sarà quella ‘titolare’ con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo. Centrocampo più che confermato con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco ci sono tanti dubbi, secondo Gazzetta giocheranno Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Ma Lozano sta recuperando e potrebbe scendere in campo dal primo minuto, mentre ci sono più possibilità che Raspadori giochi titolare col Milan.

Anche Pioli non cambia modulo e punta sul 4-2-3-1. Al posto di Leao viene scelto Saelemaekers anche se c’è un ballottaggio con Krunic, mentre per il ruolo di trequartista c’è De Ketelaere in vantaggio su Diaz e Pobega.