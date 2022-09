Gazzetta: Zielinski-Kvaratskhelia che spettacolo

Gazzetta dello Sport esalta il Napoli in particolare Kvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski tra i più in forma della rosa di Spalletti. I due saranno protagonisti anche di Milan-Napoli, partita dal profumo di scudetto che si giocherà domenica 18 settembre 2022 allo stadio San Siro, ore 20.45.

Zielinski-Kvaratskhelia: che giocate

“Anguissa che appoggia Di Lorenzo e Politano, vedere Zielinski dialogare con Kvaratskhelia è una delizia per gli amanti della tecnica, senza dimenticare che Mario Rui o Olivera. Le incursioni dei centrocampisti sono quelle che danno più soddisfazioni a Spalletti che tende a incentivarle proprio perché più difficili da leggere per i difensori avversari. Zielinski è andato a rete un paio di volte inserendosi verticalmente o tagliando in mezzo, Anguissa si è inventato il suo primo gol al Napoli con un triangolo stretto a difesa schierata di altissima qualità” scrive Gazzetta dello Sport.

Un Napoli che sta sorprendendo tanti in questo inizio di stagione. Anche il vice direttore di Gazzetta dello Sport, ha ammesso che la griglia scudetto stilata prima dell’avvio del campionato non poteva prevedere l’esplosione del nuovo gruppo azzurro. Tanti top sono andati via come Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina e non si prevedeva che i nuovi potessero integrarsi subito e fare così bene.