La giocata di Kvaratskhelia fa esplodere il Maradona – VIDEO

La giocata di Kvaratskhelia scatena il boato del Maradona, applausi per il doppio tunnel al difensore dello Spezia.

Una giocata di Kvaratskhelia e scatta il boato del Maradona dopo soli 5 minuti dall’inizio di Napoli-Spezia. Il georgiano è indubbiamente l’uomo in più di questo Napoli e lo ha dimostrato anche in questa occasione. Dopo aver incantato il popolo partenopeo in Champions contro il Liverpool, l’esterno offensivo degli azzurri ha dimostrato ancora una volta di essere in forma strepitosa.

Era da anni che non vedevo questa giocata” scrive qualcuno sui social sottolineando l’incredibile numero di Kvaratskhelia .

Il lancio di Rrahmani dalla difesa sulla fascia sinistra occupata proprio da Kvaratskhelia è un’occasione per il georgiano di mostrare ancora una volta la sua straordinaria condizione e tecnica sublime. L’esterno azzurro stoppa palla, punta Ampadou e fa un tunnel al difensore dello Spezia straordinario. A quel punto un altro difensore dei liguri prova a togliere la palla a Kvaratskhelia che però decide di prendersi completamente la scena e. superare se stesso facendo un tunnel anche a lui mettendo in atto un bis che ha generato un boato enorme dalle tribune del ‘Maradona’.

Video la giocata di Kvaratskelia che ha fatto esplodere il Maradona.

Vederlo dal vivo è uno spettacolo

La sensazione è che il popolo napoletano da tempo aspettasse un giocatore che riuscisse ad incantare tutti con le sue giocate individuali. Kvaratskhelia dopo pochi minuti ha poi sfiorato addirittura la rete con una conclusione che di poco non ha sorpreso Dragowski.

Applausi scroscianti per lui che hanno caricato ulteriormente il georgiano che poi al 23′ ha deciso di fare tutto da solo ancora una volta. L’esterno sinistro del Napoli raccoglie palla in area di rigore, supera un difensore, poi il secondo e poi calcia in porta ma la sua conclusione viene parata dall’estremo difensore polacco.

Un inizio a dir poco sensazionale per lui che conferma il suo incredibile stato di forma. “Era dai tempi di Neymar 2011 che non vedevo un doppio tunnel. Kvaratskelia dopo tre minuti di Napoli-Spezia mi ha regalato quel brivido” ha scritto un tifoso sui social completamente rapito da quella giocata dell’esterno azzurro. “Vederlo dal vivo è uno spettacolo” scrivono altri mettendo ancora una volta in evidenza l’impatto devastante che ha avuto in questo avvio di gara e in generale in questa sua esperienza al Napoli.