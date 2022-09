Giuntoli: “Navas-Fabian c’era un accordo. Su Ronaldo e Kvaratskhelia vi dico tutto”

Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli ha parlato del calciomercato del Napoli, con Navas , Cristiano Ronaldo e Osimhen tra gli argomenti principali.

Si Kvaratskhelia: “Arrivano tante segnalazioni, negli anni c’è stato un nostro interessamento, in passato chiedevano tanti soldi che non potevamo spendere, e ahimè abbiamo aspettato lo scoppio della guerra per avere un canale meno costoso e abbiamo aspettato il momento giusto per avere un canale meno costoso”.

L’inizio di una nuova era: “Nel calcio c’è bisogno di tempo per amalgamare e per conoscere caratteristiche specifiche dei calciatori ed essere competitivi: ci vuole pazienza. Questo è l’ottavo anno che sono a Napoli, e scremare una rosa portarla all’osso e inserire calciatori giusti per fare i punti è difficile. L’importante è che il Napoli sia competitivo e a grande livello”.

Su Osimhen ed il Liverpool: “Osimhen piccolo fastidio all’adduttore non c’è lesione ma affaticamento che deve gestire insieme con il dottore e decidere se rischiare o meno in vista della prossima gara. Abbiamo sempre puntato su Meret anche se ha avuto molti infortuni, con Ancelotti sempre titolare, poi per infortuni e a causa di un’ossessione per il gioco da dietro dove lui subito non era cosi ferrato ma con il tempo si sta impratichendo molto bene ed è diventato un calciatore importante.

Discorso Navas: “Ci siamo trovati in Primavera con quattro calciatori scadenza, Koulibaly, Fabian, Ounas e Meret. Siamo arrivati a un punto dove dovevano rinnovare o essere ceduti. Di conseguenza avendo un buonissimo rapporto con il PSG che cercava un calciatore con le qualità di Fabian abbiamo fatto una sorta di accordo per aiutarci a vicenda, noi gli davamo Fabian e loro ci avrebbero aiutato con Navas. Ma poi abbiamo capito che Navas non poteva più venire per un disguido con il club francese, ma siamo stati bravi a vendere lo stesso Fabian. Rinnovo? Il procuratore ci ha sempre detto di vedere chi arrivare al Napoli, adesso che ha la titolarità non credo ci siano problemi. Quando tornerà dalle vacanze ci siederemo con lui e parleremo”.

Su Cristiano Ronaldo: “Non è bello spegnere i sogni dei tifosi, ma riguardo Cristiano Ronaldo non c’è mai stata una vera e propria trattativa. Le qualità di CR7 non possono essere messe in dubbio, ma ci teniamo stretti i nostri giocatori. Al momento è importante provare a vincere tutte le partite e possiamo essere competitivi contro qualsiasi squadra”.

Su Meret: “E’ sicuramente il più bravo degli ultimi anni, contro la Lazio ha fatto una grande parata su un colpo di testa. Ha una grande elasticità e riesce a coprire bene la porta. Ha già fatto oltre 100 partite con il Napoli e non è un caso