Navas vicinissimo al Napoli, Giuntoli racconta il retroscena: “Fiducia in Meret, migliorerà con i piedi”

Alex Meret e Keylor Navas sono tra gli argomenti di Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli che parla al Corriere dello Sport. Una lunga intervista quella del dirigente azzurro che tocca molti temi, come la curiosità sulla trattativa che ha portato Kvaratskhelia al Napoli. Ma anche le differenze tra Spalletti, Ancelotti, Gattuso e Sarri.

In una intervista così ad ampio raggio non si poteva non parlare di calciomercato ed in particolare di Navas e Cristiano Ronaldo, che sono state le due tentazioni di un calciomercato del Napoli rivoluzionato dalla dirigenza azzurra: “È stato un rischio da correre. il coronavirus aveva messo in ginocchio le finanze, volevamo riportare il club in un circuito virtuoso. Per farlo dovevamo arretrare con i salari. Alla fine il divorzio è stato una scelta obbligata”.

Napoli, Navas e Meret: Giuntoli fa chiarezza

Il direttore sportivo chiarisce prima la questione legata a Cristiano Ronaldo, nome avvicinato con insistenza al Napoli: “Durante il mercato facciamo finta di chiacchierare con tutti, e a volte facciamo per davvero ma noi volevamo investire su una squadra giovane“.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Navas e Meret che potevano essere entrambi portieri del Napoli. “Navas è un’altra storia. Abbiamo ottimi rapporti con i dirigenti del Psg. Loro erano interessati a Fabian, che noi dovevamo venere. noi potevamo portare a Napoli un portiere di livello da affiancare a Meret. Alla fine l’operazione è stata chiusa a metà” dice Giuntoli al Corriere dello Sport.

Il direttore sportivo fa sapere che non ci sarà nessun tentativo per Navas a gennaio perché c’è “fiducia in Meret. Siamo contenti che sia rimasto. Contro il Liverpool ha fatto una grande partita. Problemi caratteriali? L’aver sopportato le pressioni estive gli ha fatto bene“.

Ma Giuntoli fa capire che Meret può ancora migliorare, soprattutto con i piedi: “Sta prendendo confidenza a giocare da dietro, presto curerà anche la gittata. Con gli attaccanti che abbiamo sarà utilissimo che impari“.