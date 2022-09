Glasgow Rangers-Napoli: Il comunicato UFFICIALE

La morte della Regina Elisabetta ha nesso a rischio la gara di Champions League che vedrà il Napoli affrontare in trasferta i Glasgow Rangers.

Glasgow Rangers-Napoli a rischio. Il club scozzese, con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, ha confermato che discussioni sono in atto con la Uefa, ma che per il momento la partita è confermata.

IL COMUNICATO

“In questo momento difficile per il Regno Unito, siamo consapevoli della continua incertezza in merito all’organizzazione dei tifosi e ai piani di viaggio per la prossima settimana. Siamo consapevoli che le risorse civiche e la polizia saranno sotto pressione in particolare martedì 13 settembre. Possiamo confermare che sono in corso discussioni tra UEFA, Police Scotland e Rangers in merito alla partita in programma di UEFA Champions League contro il Napoli martedì 13 settembre . Al momento, la partita dovrebbe svolgersi alla data e all’ora previste”.