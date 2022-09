Lo spazio dove non esiste: capolavoro Anguissa, bomba Kvaratskhelia – FOTO

Il gol di Kvicha Kvaratkshelia contro la Lazio è bellissimo, ma è altrettanto bello l’assist di Frank Anguissa. Il centrocampista del Camerun è diventato un leader del Napoli, con colpi fantastici, oltre che una presenza in campo che dà sicurezza anche nelle giocate più semplici.

Anguissa anche con la Lazio ha incorniciato una prestazione sontuosa a livello difensivo, ma non fa ma mai mancare il suo apporto in fase offensiva, responsabilizzato anche da Luciano Spalletti che gli ha dato licenza di offendere, dato che possiede anche un buon piede ed un buon dribbling.

Gol Kvaratskhelia, che assist Anguissa

Siamo tutti d’accordo che l’uomo immagine del Napoli di questo inizio di stagione è Kvaratskhelia, perché le partite si vincono facendo gol ed il georgiano ne ha segnati già 4 senza calciare alcun rigore.

Ma proprio il quarto gol di Kvaratskhelia in Serie A è stato favorito ad un assist al bacio di Anguissa. Impressionante il modo in cui il centrocampista del Napoli trova lo spazio in un’area in cui ci sono tutti e 11 i giocatori della Lazio. Anguissa trova una traccia di passaggio che vede solo lui e fa passare la palla in quello spazio in cui nessun giocatore avversario la può prendere. Il pallone arriva docile e misurato al millimetro per Kvaratskhelia che poi ci mette del suo scagliando una bomba verso la porta di Provedel.