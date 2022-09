Grassani: “Spalletti, niente panchina col Milan. Ricorso? C’è il precedente Ancelotti”

Mattia Grassani ha poi proseguito nel corso del suo intervento in radio: “Il contenuto del referto può essere conosciuto solo se si chiede l’accesso agli atti per fare ricorso. Ricordate quanto accadde in occasione di Napoli-Atalanta, 30 ottobre 2019? Ancelotti espulso e squalificato per una giornata. Facemmo ricorso e ci dissero che, siccome la squalifica riguardava un’espulsione arrivata in campo, non c’era differenza dal caso di un calciatore. Di conseguenza è altamente probabile che non presenteremo alcun ricorso”.