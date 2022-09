Il consiglio di Gazzetta a Juve e Inter: “Prendete esempio dal Napoli”

Il Napoli vince in Champions League e Gazzetta dello Sport esalta il gioco degli azzurri, consigliandolo anche a Juve e Inter. I bianconeri ed i nerazzurri hanno perso le rispettive sfide di Champions League, contro Psg e Bayern Monaco. “Il Napoli ha indicato la strada a Juve e Inter che, alla prossima, non affronteranno i migliori, ma con Benfica e Viktoria Plzen, saranno già condannate a vincere. Attaccare non sarà più un’opzione, ma un dovere“.

Poi Gazzetta aggiunge: “Il Napoli è primo in campionato per gol, tiri in porta, assist e secondo solo alla Fiorentina per possesso: significa che in Serie A indossa lo stesso vestito che lo fa

bello in Champions. Spirito coraggioso, tanta corsa, intensità d’azione e tecnica individuale. In questo senso rappresenta la parte positiva del tutorial: quale calcio indossare per sfilare in Champions. Ha incontrato il peggior Liverpool della storia recente, irriconoscibile per giocate e motivazioni, certo, ma i meriti di Spalletti vanno oltre i demeriti di Klopp“. La vittoria del Napoli a Liverpool viene giustamente esaltata da Gazzetta, dato che gli uomini Luciano Spalletti non hanno soltanto vinto, sarebbe riduttivo, ma hanno dominato il match contro una squadra che la scorsa stagione ha giocato la finale di Champions League con il Real Madrid.