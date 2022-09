Il Liverpool avvisa i suoi tifosi: “Non andate da soli allo stadio Maradona”

Napoli-Liverpool saràla prima sfida del ritorno in Champions degli azzurri. Il Club inglese avverti i propri tifosi dei rischi.

Il Napoli archivia momentaneamente il campionato con il sorriso per il successo contro la Lazio e ritorna ad ascoltare l’inno della Champions League, ospitando al ‘Maradona’ il Liverpool.

Il club inglese avviusa i propri tifosi sui rischi legati alla trasferta di Napoli.

Tra le due tifoserie non corre buon sangue da quando, nel 2010, i tifosi inglesi fere una serie di agguati per la città ai tifosi napoletani che si erano recati ad Anfield per seguire Lavezzi e compagni nella sfida di europa League.

LIVERPOOL: DECALOGO PER I TIFOSI

“Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli. Tutti i tifosi dovrebbero incontrarsi al punto di incontro designato al terminal della Marina di Napoli, situato al Maschio Angioino, Stazione Marittima, 80133 alle 16 di mercoledì 7 settembre, dove i bus li accompagneranno da e per lo stadio

. I tifosi che utilizzano i bus sono tenuti a esibire il biglietto e l’identificazione con un nome corrispondente a quello sul biglietto. La carta d’identità deve essere sotto forma di passaporto originale o patente di guida con foto – le fotocopie non saranno accettate. Il nome sulla patente di guida deve essere lo stesso del passaporto per garantire che a nessun sostenitore venga negato l’ingresso a causa della discrepanza del nome”.



Il Liverpool aggiunge: “Qualsiasi tifoso munito di biglietto non intestato a loro non potrà recarsi allo stadio in quanto è un reato ai sensi della legislazione nazionale italiana tentare di entrare in un campo con un biglietto non intestato”.

“Assicuratevi di prendervi cura del tuo biglietto elettronico poiché non ci sarà la possibilità di ristampare o emettere i biglietti mentre sarete a Napoli. Apprezziamo il fatto che alcuni fan vogliano fare di questo viaggio un’occasione. Invitiamo comunque i tifosi a non girare per la città da soli o a non indossare i colori del club durante la loro permanenza a Napoli”.

“Si consiglia di NON indossare le cinture allo stadio per evitare che vengano confiscate se la fibbia è ritenuta fuori misura dalle autorità italiane. Si prega di notare che se si desidera indossare una cintura, tutte le cinture verranno controllate all’ingresso dello stadio e quelle che si ritiene abbiano una fibbia di grandi dimensioni verranno confiscate”, conclude il Liverpool.