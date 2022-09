Il Napoli arriva a San Siro, fischi dai tifosi del Milan – VIDEO

Il Napoli è stato accolto da numerosi fischi quando il pullman è arrivato all’esterno dello stadio San Siro, dove giocherà con il Milan. La sfida di Serie A si giocherà alle ore 20.45 e l’ambiente è infuocato. Le sconfitta di Inter e Juventus danno la possibilità ad entrambe le squadre di guadagnare punti su altre big del campionato italiano, ma chi vince va anche al primo posto in classifica. Insomma una sfida al vertice molto sentita da tifosi e calciatori.

Milan-Napoli: le probabili formazioni

Secondo quanto riferisce Sky nel Milan pioli ha scelto Saelemaekers a posto dello squalificato Leao, ma c’è anche un altro dubbio in casa rossonera con Messias e Krunic che si giocano un posto da titolare per giocare sulla trequarti alle spalle di Giroud, unica punta centrale a disposizione di Pioli. I rossoneri, infatti, devono fare a meno di Ibrahimovic, Rebic e Origi.

Nel Napoli Spalletti lancia Raspadori dal primo minuto al posto di Osimhen. L’attaccante italiano preferito a Simeone che ha giocato titolare in Champions League contro i Rangers. Secondo la redazione di Sky Mario Rui sarà titolare in difesa e non ci sarà Olivera dal primo minuto. Mentre in attacco c’è Politano e non Lozano, ma dalle nostre informazioni pare che il messicano possa essere la vera sorpresa di Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva per l’Italia da DAZN, la cui app è fruibile su smart tv oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation e Xbox.

L’app di DAZN è disponibile anche per tablet e smartphone, mentre da browser basterà accedere con le proprie credenziali al sito ufficiale per poi selezionare l’evento desiderato dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca del big match di San Siro tra Milan e Napoli affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.