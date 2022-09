Il Napoli domina, Kim pareggia, Kvaratskhelia che spettacolo. Infortunio Lozano

Il Napoli pareggia 1-1 alla fine del primo tempo con la Lazio, gli azzurri vanno sotto col gol di Zaccagni, pareggio di Kim. Il sudcoreano pareggia con un bel colpo di testa e finalizza un possesso palla e di campo durato praticamente per tutto il primo tempo da parte degli uomini di Spalletti.

Gli azzurri si sono fatti trovare di nuovo impreparati e poco attenti sul gol a freddo di Zaccagni, ma poi hanno reagito bene prendendosi il campo e dominando la partita, con la squadra di Sarri che non è quasi mai riuscita ad uscire palla al piede dalla difesa.

Il Napoli ha colpito ha colpito anche un palo con Kvaratkshelia, il georgiano ha effettuato prima una veronica e poi ha scaricato un destro terribile che si è stampato sul palo della porta difesa da Provedel. A fine primo tempo il Napoli è stato costretto a sostituire Lozano per infortunio alla testa dopo uno scontro con un avversario, al suo posto Politano.

Is this 100% over the line ??? #LazioNapoli 1-1 (3' Zaccagni 1-0 – 38' Kim Min-Jae 1-1) pic.twitter.com/yUfF4l9afL

